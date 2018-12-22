» تفاصيل صادمة باعترافات قاتل عشيقته في العجوزة

كشف الترزي المتهم بتقطيع جسد عشيقته أشلاء ودفنها داخل مصطبة خرسانية بمحل (أتيليه) بمنطقة العجوزة، عن تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث.



وأوضح المتهم، أنه "في يوم الجريمة، وفى أثناء تواجدها برفقته في المحل نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بتوجيه طعنة لها في البطن، وفكر في طريقة للتخلص من الجثة فقام خلال 4 ساعات بتقطيع جسدها بسكين كبير الحجم إلى 4 أجزاء، ثم استعان بصديقه سائق التوك توك، لمساعدته في حفر أرضية المحل، ودفن الأشلاء، وصب أسمنت عليها لإخفائها ومنع انتشار الرائحة".

