  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:55 ص
بحث متقدم
الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

المستشار بهاء أبو شقة

مفصولو «الوفد» يردون على «أبوشقة»: دعوتك مرفوضة

سلع غذائية

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

البرلمان

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

"عاصفة غضب" جديدة تشتعل داخل هذا البلد الأوروبي

عرب وعالم

صربيا
صربيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اخلاقيات الجماعة وروح الآسرة

#

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

#

ميزة جديدة في واتساب ستصنع المشاكل بين الأشقاء والأقارب

#

"مشروبات ومأكولات وعربات" خدمات أطلقها مطار القاهرة للركاب

احتشد الآلاف في العاصمة الصربية، بلغراد، السبت، تعبيرا عن استيائهم من الحكم الديكتاتوري للرئيس ألكسندر فوتشيتش وحكومته.
وصفرت الحشود وسارت عبر شوارع وسط بلغراد، وحمل بعضهم مظلات اتقاء للثلوج المتساقطة، وتوقف المحتجون عند المبنى الرئاسي، ودعوا فوتشيتش إلى الاستقالة.
والتظاهرة هي الثانية على التوالي، التي تنظم في نهاية الأسبوع، والأكبر حجما للمعارضة منذ ربيع 2017 حين تظاهر آلاف الشبان في بلغراد على مدى أسابيع احتجاجا على فوز فوتشيتش بالرئاسة.
وكانت أحزاب المعارضة دعت للتظاهرة بعد تعرض أحد قادتها للضرب في نوفمبر قبيل تجمع سياسي في وسط صربيا.
وقال "الائتلاف من أجل صربيا" (تحالف أحزاب معارضة تأسس الربيع المنصرم) إن منفذّي الاعتداء هم من مناصري "الحزب الصربي التقدّمي" الحاكم، وهو ما نفته السلطات.
وتقدّم المتظاهرة عدد من قادة المعارضة بينهم وزير الخارجية السابق فوك ييريميتش ورئيس بلدية بلغراد دراغان دييلاش.
وأطلق العديد من المتظاهرين الصفارات والأبواق، التي ترمز إلى التظاهرات الحاشدة في تسعينيات القرن الماضي ضد الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش الذي أطاحه انقلاب شعبي في أكتوبر 2000.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إلى متى على صربيا أن تتحمّل الشر؟" و"إنهم يكذبون، يسرقون... أنا جائع جدا"، وهتفوا "فوتشيتش - سارق".
وتتّهم المعارضة والمجتمع المدني فوتشيتش، القومي المتشدد، الذي أصبح مواليا للاتحاد الأوروبي، بالاستبداد وبالتحكّم بالإعلام واستخدامه لشن حملات ضد خصومه.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى زفونكو رادوسيفيتش (51 عاما) إنه انضم للتظاهرة لرفض العيش في ظل نظام فوتشيتش الاستبدادي.
وأضاف: "لا أريد أن يمثّلني فوتشيتش"، مبديا "سعادته" للمشاركة الواسعة في التظاهرة.
وتابع رادوسيفيتش "أعتقد أنه سيكون من الصعب إطاحته. لا شيء سيتغيّر، سوف نسبب له قليلا من القلق ليس إلا".
وبعد التظاهرة التي نظّمت نهاية الأسبوع الماضي أعلن فوتشيتش رفضه تلبية مطالب المعارضة بضمان حرية الإعلام وبانتخابات نزيهة "حتى وإن تظاهر 5 ملايين شخص في الشارع"، ما دفع بمعارضيه لوضع شارة كتب عليها "واحد من أصل 5 ملايين".
وفي تقريره الأخير حول صربيا "حضّ البرلمان الأوروبي بقوة" السلطات الصربية" على "تحسين الأوضاع في ما يتعلّق بحرية التعبير وحريّة الإعلام".
وتتزامن الاحتجاجات في بلغراد بعد خروج الآلاف من أصحاب "السترات الصفراء" في باريس ومدن فرنسية عدة تنديدا بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"
» نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان
» الحكومة تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
» «cnn»: حسين الشحات يُثير ضجة بين جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر