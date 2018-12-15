عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

15 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أكد الإعلامي عمرو أديب أن عدد متظاهري السترات الصفراء انخفض إلى النصف، لافتا إلى أن البعض يرجع سبب انخفاض عدد المتظاهرين إلى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشعب، وشرحه للوضع.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن أغلب المتواجدين في الشارع الآن هم المتطرفين، مضيفًا: "الخوف حد يجي يركب الثورة زي ما حصل في مصر".

