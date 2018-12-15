» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"

15 ديسمبر 2018 - 11:00 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشرعات القومية اليوم، وحديثه عن مبادرة 100 مليون صحة، بأن الإعلام يجب أن يختار ضيوفه، قائلًا: "النهاردة الرئيس تحدث عن الناس اللى عندها كرش، وتحدث عن الإعلاميين اللي بكرش، وقعدت أفكر، واكتشفت أن أننا المذيع الوحيد في مصر الى عنده كرش، وشعرت بخجل شديد".



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "أنا عملت دايت وبتحسن، أنا تخين من وأنا في ابتدائي، لأن أسرتي مكنتش فقيرة، وكنت في مدارس لغات كنا بنتغذى كويس، والثقافة المصرية تحب العيل المربرب، وتقدم للوطن أفراد غير صالحين".



وأضاف: "أن الرئيس السيسي، تحدث على أن هناك 11 مليون مواطن من بين 17 مليون تم توقيع الكشف عليهم"، معقبًا: "رقم غريب جدًا، و25% فقط جسمها سليم، و75% من العينة بكرش وأنا منهم"، لافتًا إلى أن الدولة تسعى للقضاء على السمنة المفرطة.









