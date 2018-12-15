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الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري شماليّ القدس

عرب وعالم

شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيًا على حاجز قلنديا
شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيًا على حاجز قلنديا

المصريون ووكالات

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء السبت، حاجز قلنديا العسكري، الذي يربط بين مدينة القدس المحتلة شمالا بالضفة الغربية.
وقال كميل أبو ركن، المسؤول عن نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، عبر بيان، إنه تم إغلاق حاجز قلنديا في الاتجاهين حتى إشعار آخر.
وادعى أبو ركن أن الإغلاق جاء بسبب إلقاء زجاجات حارقة من قبل فلسطينيين باتجاه الحاجز.
ويعتبر حاجز قلنديا المعبر الرئيسي بين مدينة القدس المحتلة وعدد من المحافظات الفلسطينية، من بينها رام الله.
ومنذ أيام يسود توتر شديد بالضفة الغربية؛ إذ يفرض الاحتلال حصارًا على مدينتي رام الله والبيرة، بدعوى البحث عن منفذي هجمات ضد قواته. 

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