» ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله

15 ديسمبر 2018 - 08:53 ص

توفي الفنان حسن كامي عن عمر يناهز 82 سنة في خبر أحزن الوسط الفني بشكل كبير ، لكن كثيرون لا يعرفون الكثير عن حياة الراحل ، وفيما يلي بعض المعلومات:



1- ولد عام 1936.



2- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.



3- درس بالكونسرفتوار وأصبح مغني أوبرالي.



4- بدأ حياته العملية في أوبرا القاهرة عام 1963.



5- عمل كموظف حجز في شركة طيران ثم تقلد مناصب عديدة منها مدير محطة طيران بمطار القاهرة.



6- حصل على الجائزة الثالثة العالمية فى الغناء الأوبرالي وغيرها من الجوائز.



7- شارك في 270 أوبرا عالمية وقدم دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الاتحاد السوفيتي.



8- قدمه للمسرح الفنان محمد نوح ليشارك في العديد من المسرحيات.



9- قدم أعمالا تليفزيونية وسينمائية عديدة منها "إسكندرية- نيويورك" و "يا مهلبية يا" وكان آخر أعماله "قدرات غير عادية".



10- تزوج من سيدة مسيحية وعانى كثيرا لاتمام الزواج.



11- أسرة زوجته اتهمته أنه يطمع في ثروتها، وحارب كثيرا حتى أثبت حسن نيته.



12- اشترى مكتبة "المستشرق" التي يرجع تاريخها إلى القرن الـ19 وكانت زوجته تديرها حتى وفاتها.



13- توفي ابنه الوحيد "شريف" وهو في عمر الـ 18 عاما.



14- اعتزل الغناء الأوبرالي عام 2001.



15- حزن وتأثر كثيرا بوفاة زوجته وأصبح يدير المكتبة بعد وفاتها.



16- كان حسن كامي يتواجد في المكتبة التي تقع في وسط البلد بشكل مستمر في أيامه الأخيرة.



17- تحدث من قبل أنه يرغب في أن يهدي منزله بعد وفاته إلى دور الأيتام.





18- حكى أنه وقع عقدًا مع الأوبرا للغناء فيها بدءًا من يوم 28 إبريل ، لكن نجله توفي يوم 20 إبريل ووجد نفسه مضطرا للغناء وسط الجمهور التزاما بالعقد الذي وقعه بعد وفاة نجله بـ 8 شهور.





