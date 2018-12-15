» ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
توفي الفنان حسن كامي عن عمر يناهز 82 سنة في خبر أحزن الوسط الفني بشكل كبير ، لكن كثيرون لا يعرفون الكثير عن حياة الراحل ، وفيما يلي بعض المعلومات:
1- ولد عام 1936.
2- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
3- درس بالكونسرفتوار وأصبح مغني أوبرالي.
4- بدأ حياته العملية في أوبرا القاهرة عام 1963.
5- عمل كموظف حجز في شركة طيران ثم تقلد مناصب عديدة منها مدير محطة طيران بمطار القاهرة.
6- حصل على الجائزة الثالثة العالمية فى الغناء الأوبرالي وغيرها من الجوائز.
7- شارك في 270 أوبرا عالمية وقدم دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الاتحاد السوفيتي.
8- قدمه للمسرح الفنان محمد نوح ليشارك في العديد من المسرحيات.
9- قدم أعمالا تليفزيونية وسينمائية عديدة منها "إسكندرية- نيويورك" و "يا مهلبية يا" وكان آخر أعماله "قدرات غير عادية".
10- تزوج من سيدة مسيحية وعانى كثيرا لاتمام الزواج.
11- أسرة زوجته اتهمته أنه يطمع في ثروتها، وحارب كثيرا حتى أثبت حسن نيته.
12- اشترى مكتبة "المستشرق" التي يرجع تاريخها إلى القرن الـ19 وكانت زوجته تديرها حتى وفاتها.
13- توفي ابنه الوحيد "شريف" وهو في عمر الـ 18 عاما.
14- اعتزل الغناء الأوبرالي عام 2001.
15- حزن وتأثر كثيرا بوفاة زوجته وأصبح يدير المكتبة بعد وفاتها.
16- كان حسن كامي يتواجد في المكتبة التي تقع في وسط البلد بشكل مستمر في أيامه الأخيرة.
17- تحدث من قبل أنه يرغب في أن يهدي منزله بعد وفاته إلى دور الأيتام.
ظهر11:55 ص
فجر
05:22
شروق
06:51
ظهر
11:55
عصر
14:41
مغرب
16:59
عشاء
18:29