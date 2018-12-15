يطعن طليقته ثم ينتحر وسط الشارع بسبب قصة عجيبة

15 ديسمبر 2018 - 07:38 ص

أقدم مواطن على قتل طليقته ثم محاولة الانتحار بسبب زواجها من غيره وسط ذهول المارة الذين استطاعوا إنقاذ الرجل و زوجته في اللحظة الأخيرة.



بدأت القصة حين عاد "عماد" - مبلط - من إحدى الدول الخليجية ليتفاجأ أن زوجته وأم أبنائه حصلت على حكم قضائي بالطلاق منه ، بل و تزوجته من آخر .



أما هدى - المجني عليها - كانت ترى الأمر من منظور آخر ، حيث أن زوجها كان يرفض بالسنوات النزول في إجازة ،بالإضافة إلى عدم إرسال أموال تكفي احتياجاتها مع أطفالهما ، ولم تفلح محاولاتها معه ، فرفعت دعوى في محكمة الأسرة وحصلت على الطلاق ، ثم انقضت عدتها وبعد فترة تزوجت من شخص آخر .



لم يتحمل "عماد" الصدمة ، وذهب إلى منزل طليقته وظل يصرخ وينادي على أطفاله لكن الأهالي طالبوه بالتوقف عن هذه الأفعال ونجحوا في إبعاده ، فعرض مع وسطاء أن تعود طليقته إلى عصمته وتنفصل عن زوجها لكنها رفضت وهددته بتحرير محضر بعدم التعرض ضده .



فقرر "عماد" أن يقتل طليقته ، وبالفعل انتظرها لمدة ، وأثناء نزولها مع أطفاله أقدم على طعنها بسكين كان بحوزته ، وظن أنها ماتت فطعن نفسه هو الآخر راغبًا في الانتحار لكن المارة نقلوا الاثنين إلى المستشفى وكتب الله النجاة لـ"هدى" بعد ثلاث عمليات ، بينما كانت جروح طليقها سطحية واستكملت النيابة تحقيقها مع المتهم الذي قال: "مستحملتش تعيش مع غيري فقررت أقتلها".



وكان المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين تلقى بلاغا من الأهالي بوجود سيدة ملقاة أرضا وبها عدة طعنات عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع.