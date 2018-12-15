ماكرون يدعو إلى الهدوء قبيل مظاهرات السترات الصفراء

15 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية جولة خامسة متوقعة غدا السبت، من احتجاجات السترات الصفراء إن فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام "وأن تعود للعمل بشكل طبيعي".



وقال ماكرون، الذي أعلن الاثنين الماضي عن حزمة من الإجراءات لاسترضاء المحتجين من بينها مبلغ إضافي للعاملين من ذوي الدخل المنخفض وإعفاءات ضريبية، إنه استمع لما كان يتعين على المتظاهرين أن يقولوه.



واضاف ماكرون في بروكسل عقب القمة الأوروبية: "لكن لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع أن تقبل العمل بحوار لا يتم سوى عبر احتلال الأماكن العامة من جانب عناصر تنتهج وسائل العنف ".



وقال رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبيش في وقت سابق إن الآلاف من عناصر الشرطة مدعومين بعربات مدرعة للأسبوع الثاني، سوف ينتشرون السبت.



وتشهد العاصمة الفرنسية احتجاجات من قبل الحركة التي سميت بالسترات الصفراء لارتدائها من قبل المحتجين لتصبح رمزا لها. وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.



كان المحتجون في بادئ الأمر يطالبون بإلغاء زيادات كانت مزمعة على ضرائب البنزين والديزل، لكن لم يشعروا بالرضا عندما تدخلت الحكومة لعلاج الأمر بعد أكثر من أسبوعين.



وتدعو شخصيات بارزة في تلك الحركة التي ليس لها قيادة لمزيد من العمل حتى بعد التنازلات الكبيرة التي اتخذها ماكرون هذا الأسبوع، مشيرين إلى مطالب مثل إجراء تخفيضات أكبر للضرائب والمزيد من المشاورات مع المواطنين في الاستفتاءات.



لكن ماكرون قال إن العقل والإحساس بالصالح العام ينبغي أن يقود كل شخص للانضمام إلى الحوار الوطني الأوسع الذي وعد به لبحث عدد واسع من السياسات العامة.



ومع ذلك، لم يكرر بشكل واضح دعوات من جانب وزراء طالبوا المحتجين بوقف الاحتجاجات بعدما قتل أربعة أشخاص في هجوم بمسدس وسكين في سوق لأعياد الميلاد في ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي.



وفي باريس، قال ديلبيش إن الترتيبات التي اتخذتها الشرطة ليوم غد السبت ستكون كما كانت في الأسبوع الماضي الذي شهد عمليات تفتيش واسعة النطاق قبل الاحتجاجات وإلقاء القبض على أكثر من ألف شخص في المدينة وحولها.



لكن وعلى عكس السبت الماضي، قال إن العديد من الأماكن السياحية بما في ذلك متحف اللوفر والمتاحف في باريس وكذلك المتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.



كما من المخطط أن يتم فتح أبواب برج إيفل أمام مرتاديه يوم السبت.



وفي وقت سابق، دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى " القيام بإجراء من إجراءات المسؤولية" بدلا مما يصفه المحتجون بـ "الإجراء الخامس" لحركتهم.



وقال كاستانير لراديو "يوروب 1"" "بالأمس كنت في شوارع ستراسبورج، وشاهدت المواطنين الفرنسيين يصفقون لقوات الأمن".



وقال: "غدا سيتلقون الأحجار التي ستلقى عليهم؟ هل سندع ذلك يحدث؟ أرفض ذلك."

