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العرابي: تكريم أمريكا لـ"السادات" جاء متأخرًا للغاية

الحياة السياسية

الرئيس الراحل أنور السادات
الرئيس الراحل أنور السادات

متابعات- حسن علام

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العرابي

أكد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار تكريم أمريكا للرئيس الراحل أنور السادات جاء متأخرًا للغاية مقارنة بالدور الكبير الذي قام به في استقرار المنطقة.

وقال «العرابي»: «إنه على الرغم من تأخر تكريم السادات إلا أننا ننظر إليه بكل تقدير»، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات له بصمة كبيرة في تغيير شكل المنطقة سواء على مستوى الحرب أو السلام ويعتبر زعيمًا مصريًا عربيًا خلد التاريخ اسمه.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، في حديث له، إلي أن القانون الأمريكي الصادر لتكريم السادات يعد امتدادًا لدور مصر في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، متابعًا: «قد تكون هذه الفترة أصعب من تلك الحقبة التي مرت بها مصر في عهد السادات، إذ أظهرت مصر دورًا كبيرا في الآونة الأخيرة، لإحلال السلام في المنطقة».

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قانونًا لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.


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