بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

14 ديسمبر 2018 - 06:53 م

أعلنت سوسن علي، زوجة الإخواني عبدالرحمن عز، نبأ احتجاز زوجها، من قِبَل الشرطة البريطانية، ومنعه من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك في منشور كتبته باللغتين العربية والانجليزية على الحساب الشخصى لزوجها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قالت فيه: «الشرطة البريطانية تقوم باحتجاز زوجي الصحفي عبدالرحمن عز وتمنعه من السفر لباريس وذلك منذ الساعة الرابعة عصر أمس الخميس 13 ديسمبر 2018، قبيل دخوله الطائرة مباشرة للرحلة رقم "EZY6955 " المتجهة من مطار إدنبرة إلى مطار شارل دي جول في باريس».

وأضافت: «كان في طريقه لأداء عمله الصحفي لتغطية التظاهرات المتوقعة لأصحاب السترات الصفراء يومي السبت والأحد القادمين، حيث تم توقيفه على باب الطائرة من قبل شرطي».

وتابعت: «تم احتجازه واحتجاز كل متعلقاته بدءا من الهاتف المحمول، وجهاز اللاب توب، و3 كاميرات فيديو وتصوير فوتوغرافي، وعندما حاول الاستفسار عن سبب احتجازه خاصة أنه لم يتم احتجاز أحد من ركاب الطائرة كلها سواه، تم احتجازه في أحد دورات المياه الخاصة بالمطار، وتم التعدي عليه بالضرب من قبل أحد الضباط الذين قاموا باحتجازه بسبب اعتراضه على ذلك، وقد نتج عن ذلك عدد من الإصابات بجسده، ومن ثم تم توجيه اتهامات جائرة له».

وهرب عز، إلى جانب عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصام رابعة، وهو مطلوب في قضايا عدة لها علاقة بعنف الجماعة الإرهابية.