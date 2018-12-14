  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:25 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

القبض

بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

السياحة فى مصر

لهذه الأسباب.. السياحة المصرية في ذروة ازدهارها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

نقيب الممثلين يكشف..

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

آخر الأخبار

حسن كامي
حسن كامي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنان حسن كامي عن عمر 82 عاماً

#

شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية

#

فنانة شهيرة: تعرضت لأزمة صحية كبرى وشيلت "الطحال"

#

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

أشرف زكى

حسن كامي

نقيب الممثلين

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين  سر اختفاء الفنان الراحل حسن كامي عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته، مشيرًا إلى أن «كامي» كان يشعر أنه أدى دوره تمامًا، موضحًا أنه تلقى عدة عروض للمشاركة في أعمال سينمائية كثيرة ولكن كان يرفض دون مبررات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إلى إنه التقى بالفنان الراحل حسن كامي قبل وفاته في مجلس إدارة الأوبرا وكان يتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول التصريحات التي نسبت للفنان الراحل خلال أيامه الأخيرة بأنه يشعر بالقهر والحزن لما يحدث ضده من الوسط الفني.

وأشار إلى أن «كامي» كان إنسانًا محبًا للمداعبة وخفيف الظل، ولم يره يومًا يائسًا أو حزينًا، لافتًا إلى أن الراحل أوصل مصر للعالمية بأعمال، وبوفاته اليوم فقدت مصر قيمة كبيرة، ورجلا من زمن المثالية والقيم والأدب الشديد والأخلاق المتميزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة قتل «قبطي» عمدًا
» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على جيما الإثيوبي
» المنتخب يظهر بقميص جديد أمام النيجر
» أردوغان وترامب يتفقان بشأن سوريا
» محاكمة شبكة للاتجار في البشر بالتجمع الأول
» استشهاد طفل فلسطيني في برصاص الاحتلال
» بالفيديو.. مصر تبدأ تصنيع أول قطار بطابقين
» تعرف علي أسماء المصابين في انقلاب «ميكروباص» بني سويف
» الدوري السعودي.. النصر يتخطى الرائد برباعية
» تراجع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة