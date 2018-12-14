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برلماني: مشروع محور قناة السويس تنموي عملاق

الحياة السياسية

أرشيفية
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متابعات- حسن علام

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قناة السويس

دينا عبد العزيز

الفريق مهاب مميش

أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الذي يزور محور قناة السويس، أن مشروع محور قناة السويس تنموي عملاق، كما أن أسلوب إدارته ممتاز والفريق مهاب مميش له أسلوب متفرد في الإدارة، تمكن من خلاله كسر كل القواعد البيروقراطية، وتذليل كل العقبات للمستثمرين.

وأضافت النائبة، أن القناة الجديدة مهمة للغاية وفخر لكل مصري، حيث ساعدت بشكل كبير في تسهيل حركة الملاحة وجذبت سفن كانت تتجه لطرق أخرى لقناة السويس لسلاسة الحركة المرورية في القناة.

ولفتت في تصريح لها، إلى أن مشروع أنفاق الإسماعيلية سيربط الإسماعيلية بسيناء في 10 دقائق، منوهًة بأن كل هذه المشروعات تخلق العديد من فرص عمل كما أنها ستغير من شكل المنطقة.


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