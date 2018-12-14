» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على جيما الإثيوبي

14 ديسمبر 2018 - 06:49 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على جيما الإثيوبي، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب الجيش ببرج العرب، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى ضغط بجميع خطوطه مُبكراً من أجل تسجيل هدف مُبكر وسيطر بطل مصر على منطقة وسط الملعب كما إستغل الأطراف عن طريق تحركات كريم نيدفيد وكذلك محمد شريف ومعهما ناصر ماهر.

الدقيقة الثامنة شهدت هدف أول للأهلي بعد جملة رائعة بين أحمد حمودي وكريم نيدفيد وناصر ماهر فقد مرر ناصر كرة جيدة إلى حمودي ولعبها الأخير إلى كريم نيدفيد وسدد الأخير كرة رائعة لكنها إرتدت من القائم لتصل إلى ناصر ماهر الذى تألق واسكنها في الشباك الأثيوبية مُعلناً تقدم الاهلي بهدف.

بعد الهدف واصل الاهلي ضغطه على الضيوف فيما أعتمد الفريق الأثيوبي على الهجمات المُرتدة مُستغلاً سرعة لاعبيه الواضحة.

نشط أداء الضيوف تدرلايجياً ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى شريف إكرامي لكن "يقظة" الدفاع الأهلاوي حالت دون أهتزاز مرماه وتعرض شريف إكرامي لأصابة بسيطة استلزمت نزولا الجهاز الطبي للأهلي لكن الحارس واصل المشاركة بعدما تم إسعافه في أرض الملعب.

كاد ناصر ماهر يُسجل هدفاً ثانياً له وللأهلي في الدقيقة 25 بعدما تلقي تمريرة رائعة من أحمد حمودي لكن كرة ناصر أرتدت من القائم .

احمد حمودي أهدر فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة سحرية من ناصر ماهر لكنه سددها بيسراه بغرابة بعيداً عن الشباك الاثيوبية ،وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء ونجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من أحمد حمودي وأسكنها مروان بمهارة في الشباك الأثيوبية في الدقيقة 38 .

وسط سيطرة الاهلي كاد جيما الأثيوبي يُسجل هدفاً بعدما تحرر مهاجم الفريق لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وأستمرت السيطرة الأهلاوية إلى أن أطلق الحكم التونسي صادق السالمي صافرته مُعلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع ناصر ماهر ومروان محسن.