» "فطار الصباحية" ينهي حياة عروسين

لقى عروسان مصرعهما اثر إصابتهما بحالة تسمم شديدة، بعد تناول وجبة فاسدة بمنطقة كفر العلو فى حلوان، وذلك بعد مرور يومين على زواجهما.

وكشفت التحقيقات الأولية فى الحادث، عن أن الزوجين أصيبا بحالة قىء حادة، وتوجها إلى المستشفى الذى شخص الحالة بأنها نزلة معوية، وتم تعليق محاليل لهما، ثم عادا بعد ذلك إلى المنزل، فزادت عليهما حالة الإعياء، وتوفيا فى غرفة نومهما.

وتواصل نيابة حلوان، التحقيق فى الحادث، حيث استمعت إلى أقوال المبلغ، «خالد محمد»، 52 عامًا، والد العروس، والذى أكد أن نجلته متزوجة منذ ما يقرب من يومين، وحاولت والدتها الاتصال بها يوم الواقعة فلم تجب، مما دفعه إلى التوجه إلى شقتها والسؤال عنها، خاصة عقب عدم استجابة زوجها أيضًا للهاتف المحمول.

وأضاف: «عقب وصولى إلى الشقة، لم يفتح لى أحد، فاستعنت بأحد الجيران لكسر الباب، وبالدخول عثرت على جثة ابنتى وزوجها على سريرهما فى غرفة النوم متوفيين»، مؤكدًا أنه سبق وأحضر لهما وجبة العشاء فى يوم «الصباحية» وكانت حالتهما جيدة ولا توجد بينهما أى خلافات وترك لهما الطعام وذهب.