بالفيديو..أقوى رد من أستاذ عقيدة على "الهلالي"

30 نوفمبر 2018 - 01:40 ص

علق الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريحات سعد الدين الهلالي والتي أباح فيها المساواة في الميراث وقال إن ما فعلته تونس بشأن المواريث صحيح.



وأكد "فؤاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس: "كلامك خطأ جملة وتفصيلا، الله لم يجعل المواريث حق من حقوق البشر، ولكنه قال فريضة من الله والله عليم حكيم".



وقال أستاذ العقيدة "لتفعل تونس ما تشاء ولا يصح أن نجعل مصر نسخة مكررة من بلاد أخرى، نحن بلد الأزهر، قاهرة الأزهر لا يصح أن تكون تابعة لأحد"، معقبًا: "بعد الشر على مصر".

