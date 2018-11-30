موسكو تأسف لقرار واشنطن إلغاء اللقاء بين بوتين وترامب

أعربت روسيا عن أسفها لقرار واشنطن إلغاء اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- «نأسف لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اللقاء المزمع بين الرئيسين في بوينس آيرس»، معتبرًا أن قرار الإلغاء يعني تأجيل مناقشة القضايا الجدية لجدول الأعمال الدولي والثنائي إلى أجل غير محدد، مضيفًا أن الرئيس الروسي مستعد للاتصالات بنظيره الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- «نأسف لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اللقاء المزمع بين الرئيسين في بوينس آيرس»، معتبرًا أن قرار الإلغاء يعني تأجيل مناقشة القضايا الجدية لجدول الأعمال الدولي والثنائي إلى أجل غير محدد، مضيفًا أن الرئيس الروسي مستعد للاتصالات بنظيره الأمريكي.