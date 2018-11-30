الأزهر يكشف حقيقة وجود مراكز تابعة له بأمريكا

30 نوفمبر 2018 - 01:17 ص

نفى الأزهر الشريف، تبعية أي مراكز أوجمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف، نافيًا "تبعيتها له أو لأي مؤسسة من مؤسساته".



وطالب الأزهر الشريف - في بيان له مساء أمس الخميس - بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.