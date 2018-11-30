  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:17 ص
بحث متقدم
الدولار

البنوك الأعلى سعراً للدولار

رياح ورمال وأتربة عصر اليوم

"الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة

الفياجرا

كاتبة صحفية عن الفياجرا النسائية: هتبسط الراجل والست

الهلالي

بالفيديو..أقوى رد من أستاذ عقيدة على "الهلالي"

بطاطس

تحليل صادم من خبير استراتيجي علي أزمة البطاطس

«فياجرا وردية».. للنساء

صيدلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن "الفياجرا النسائية"

عكاشة

"عكاشة" يكشف عن كارثة كبرى في هذا المجال

رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية

مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

السيسي وفتاة التروسيكل

"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس

أرشيفية

بعد حالات القتل.. هل تحظر الحكومة «pubg »؟

غادة والي: التطوع محور أساسي في بناء المجتمع

الحياة السياسية

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزيرة التضامن:«تناحر السلايف وراء الزيادة السكانية»

#

داعية سلفي: من يُطالب بحظر النقاب يُثير البلبلة في المجتمع

#

والى: نتحمل تكلفة علاج 100 ألف مدمن مخدرات سنويًا

#

شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المصري يحظى بالعديد من المؤسسات الشاهدة على كرم وعطاء المصريين وحيوية المجتمع المصري من مبرة محمد علي وجامعة القاهرة ومستشفى العجوزة الخيرية وغيرها، مشيدة بدور المجتمع المدني ووصفته بأنه عمادة الطبقة المثقفة المتعلمة والمهنيين ممن لديهم رغبة في العطاء وتحقيق الكثير لوطنهم. 
وأكدت والى - في كلمتها أمام ندوة "أهمية دور العمل المدني في تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي"، أمس الخميس، والتي نظمها نادي روتاري كايرو ريفر نايل - على أهمية فكرة التطوع وأهمية تنمية التطوع لدى الشباب والمجتمع كأحد الأذرع الأساسية في تحقيق البرامج والسياسات وبناء المجتمع، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بلغ 27 ألف متطوع، و32 ألف شاب وشابة في مبادرة مستقبلنا في أيدينا. 
وأشارت إلى أن المجتمع المصري دائمًا يسرع إلى المساهمة وتقديم التبرع والدعم المادي ولكن هناك أيضًا حاجة إلى نشر فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال، مضيفة أن "دول العالم تهتم بنشر فكرة التطوع وترسيخه والتوعية بأهميته والعمل المجتمعي للأبناء من خلال المدرسة ونحن في حاجة إلى توجيه أبنائنا للعطاء الاجتماعي وحثهم على الاهتمام بالمجتمع وجعلهم أكثر دراية بمشاكل مجتمعهم والتفاعل معها". 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي : "يتبع الوزارة 550 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة و460 دار أيتام بها حوالي 13 ألف يتيم ولدينا عدد من الأيتام بأسر بديلة و168 دار مسنين و225 دار مغتربات وحوالي 17 ألف حضانة، وأن هذه الدور بعضها حديث وعلى مستوى جيد والبعض الآخر يحتاج من جانب المجتمع المدني للتطوع ببعض الوقت بالزيارة وتقديم النصح من خلال الخبرات الخاصة بكم والإرشاد للعاملين بهذه الدور كذلك تقديم المساعدة والمشورة للجمعيات في تطوير نفسها وطرح مقترحات لبرامج تمكنها من توفير دخل مادي مستديم للصرف على أنشطتها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "فطار الصباحية" ينهي حياة عروسين
» محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ
» البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع
» كاتبة صحفية "عن الفياجرا النسائي": حاجة هتبسط الراجل والست
» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا
» بالصور والفيديو: إطلالة مثيرة وساخنة لرانيا يوسف
» الحكومة تمهد لتصفية شركات «الحديد والصلب» وسط اعتراضات
» «العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا
» "يونيسيف" تحذر من وفاة 76 مراهقا يوميا جراء الإيدز
» ماكرون يقرر لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين
» «بوتين» يحرج «ترامب»: لدينا لقاءات أهم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية