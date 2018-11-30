إطلاق نار على دورية أمنية في القصرين غربي تونس

30 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

تعرضت مساء الخميس دورية أمنية وسط مدينة القصرين (غرب) إلى إطلاق نار من قبل مجهولين أسفر عن إصابة مدني واحد تواجد صدفة في المكان.

أفاد بذلك بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد البيان عدم تسجيل أية إصابة في صفوف عناصر الأمن، فيما تجري السلطات عملية تمشيط بالمنطقة لضبط مطلقي النار.

ولم يذكر بيان وزارة الداخلية ما إذا كان المهاجمون ينتمون للمجموعات الارهابية الناشطة في الجبال الغربية التونسية أم لا.

ووفق شهود عيان لمراسل الأناضول، أطلق 4 مسلحين كانوا على متن دراجتين ناريتين في حي المنار شمال مدينة القصرين النار على سيارة امنية ثم لاذوا بالفرار.

وقال مصدر طبي بمستشفى القصرين تحفّظ عن ذكر اسمه أن إصابة المواطن كانت على مستوى مستوى الرقبة والفم.

وتشهد تونس عمليات إرهابية منذ مايو/أيار 2011 تصاعدت سنة 2015 ما أسفر عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

