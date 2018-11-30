توفيق عكاشة: "إخوان" الشيطان تنهي على تونس تماما

30 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن جماعة إخوان الشيطان تلعب لعبتها السوداء في تونس الآن، مضيفا أن مصلحة الإخوان هي الطمع في السلطة، متابعًا: "مصلحتهم في الشيطان وليس الدين".



وأشار "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس: إلى أن "تونس مديونة لطوب الأرض، ومفيش إنتاج فيها؛ لأن الإخوان تحرضهم على عدم العمل".

