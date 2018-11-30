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توفيق عكاشة: "إخوان" الشيطان تنهي على تونس تماما

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن جماعة إخوان الشيطان تلعب لعبتها السوداء في تونس الآن، مضيفا أن مصلحة الإخوان هي الطمع في السلطة، متابعًا: "مصلحتهم في الشيطان وليس الدين".
وأشار "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس: إلى أن "تونس مديونة لطوب الأرض، ومفيش إنتاج فيها؛ لأن الإخوان تحرضهم على عدم العمل".
وأضاف "عكاشة" أن جماعة الشيطان تنهي على تونس تمامًا وتسقط الشعب التونسي عن طريق الإضرابات والمظاهرات.


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