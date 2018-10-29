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مجلس الوزراء ينفي تفشي وباء الالتهاب السحائي بسيناء

الحياة السياسية

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مجلس الوزراء

عصام الشربيني

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه لا صحة لما نشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تفشي وباء الالتهاب السحائي بمحافظة جنوب سيناء، واكد  المركز انه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على أنه لا يوجد أي حالات مرضية مصابه بالالتهاب السحائي الوبائي في محافظة جنوب سيناء، وأن المحافظة خالية تماماً من هذا المرض، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد حالتي اشتباه حمى تحت الفحص بالمحافظة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة في التعامل مع هذه الحالات وكذلك المخالطين لهذه الحالات، حيث أن التحاليل أثبتت سلبية هذه الحالات للالتهاب السحائي الوبائي.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين


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