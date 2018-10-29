تأييد حبس المتهمين بقتل ضحية أوليكس

29 أكتوبر 2018 - 08:11 م

قضت محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، برفض استئناف المتهمين بقتل طالب الهندسة بالنزهة وتأييد سجنهما 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضحية أوليكس» كما قضت بالبراءة من تهمة حيازة سلاح.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين إلى محكمة جنايات الأحداث فى ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وتبين من التحقيقات أن الطالب حضر فى الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.