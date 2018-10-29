بالصور.. لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد «النقاز»

29 أكتوبر 2018 - 08:02 م

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض، عقب الانتهاء من تدريب اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

وقام طارق حامد لاعب وسط الفريق بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد حمدي النقاز بعد التدريب، وشارك اللاعبون والجهاز الفني في الاحتفال بعيد ميلاد الظهير الأيمن الدولي.

وكان الفريق حصل على راحة بالأمس بعد الفوز على الاتحاد قبل أن يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمباراة وادي دجلة المقبلة.