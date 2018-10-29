ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لمصر الجديدة.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها أن "أحمد م." 47 سنة، عاطل، يتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته أوراق ومستندات مزورة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده أمام مستشفى منشية البكري بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعثر بحوزة المتهم على 11 تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفيات جامعة عين شمس "مستشفى الدمرداش ـ مكتب خدمة المواطنين (مزورين)"، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع "حمد الله م." 43سنة، عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في مجال اصطناع وتزوير المستندات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وبإرشاد المتهم تم ضبط الأخير، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله علي خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (مستشفى منشية البكري العامةـ منطقة مصر الجديدة الطبية)، خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (وزارة الصحة والسكان ـ مستشفى الساحل التعليمي)، خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (مستشفيات جامعة عين شمس ـ مستشفى الدمرداش).

وضبط بحوزته أيضا خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (محافظة القاهرة ـ منطقة الزاوية الحمراء الطبية مركز صدر الزاوية الحمراء)، و9 أكلاشيهات خاصة ببعض الأطباء، وشهادة خلو من الأمراض منسوب صدورها لمستشفى جامعة عين شمس "مستشفى الدمرداش"، و179 تقريرا طبيا منسوبا صدورها لمستشفيات جامعة عين شمس ـمكتب خدمة المواطنين خاليين من البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وشملت المضبوطات 9 تقارير طبية منسوب صدورها لمستشفيات جامعة عين شمس ـمركز الطب النفسي، ومستشفى الدمرداش خالية من البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و81 شهادة صحية منسوب صدورها لمستشفيات جامعة عين شمس، ومستشفى الدمرداش "مكتب خدمة المواطنين" خالية من البيانات وممهورية بخاتم شعار الجمهورية، و108 فاتورة وكشف حساب منسوب صدورهم لمستشفى الدمرداش" قسم النساء والولادة "خاليين من البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية ، 27 شهادة خبره منسوب صدورهم لمستشفيات جامعة عين شمس مستشفى الدمرداش "مكتب حركة المرضي" خاليين من البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية ، وجميعهــــم مــزورة.

وبمواجهته المتهم الثاني بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وخاصةً من الجنسيات العربية لتقديم الشهادات الطبية لسفارات دولهم والجهات المختلفة للتحصل على إعانات مادية وبمقابل مبالغ مالية،

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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