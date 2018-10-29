تأييد حبس صاحب فيديو الكلب عامين

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حبس

سيكا

فيديو الكلب

أودعت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، حيثيات حكمها بتأييد الحبس سنتين لصاحب فيديو "كلب فيصل" في اتهامه بترهيب المواطنين.

وجاء في حيثيات، الذي صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان غالب وعضوية المستشارين عمرو أمين وأحمد خالد الشايب، وبحضور محمد عبد العزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد علي، أنه ثبت في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة مستغلًا ضعف المجني عليه وخوفه من فتك الكلب به، و أن المتهم ارتكب هذا الفعل الإجرامي بغية منع المجني عليه من الوقوف أمام منزله، مستغلًا في ذلك علمه التام بخوف الطرف الثاني من الكلاب، قاصدًا إدخال الرعب في نفس المجني عليه وترهيبه.

وتابعت المحكمة، أن الهيئة انتهت لإدانة المتهم عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات، ومعاقبته بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وانتهت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح.

وأيدت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، حبس "سيد.ع" الشهير بـ "سيكا" سنتين، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، في اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كلب فيصل".

كانت محكمة جنح بولاق الدكرور، قضت في وقت سابق، بالحبس سنتين لـ "سيد سيكا" لاتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين والبلطجة، بمنطقة فيصل.

ووجهت النيابة له تهم ترويع وإرهاب شابا مستخدما كلب شرس، ونشر الواقعة عن طريق فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض على المتهم أن «سيد سيكا» 23 سنة، مسجل خطر مخدرات، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهر خلاله بالتعدي على شاب مستخدما كلب من نوعية «روت فايلر»، وتبين ان المقطع قديم منذ أكثر من عام، إلا أنه أعاد نشره على صفحته الشخصية عبر «فيس بوك».


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