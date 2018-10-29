» أول رد رسمي لـ«بيراميدز» على تعاقدها مع «التوأم»

29 أكتوبر 2018 - 07:44 م

رحبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، بتولي التوأم حسام وإبراهيم حسن، المسئولية الفنية للفريق، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي.



وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرًا فنيًا لبيراميدز وإبراهيم حسن مديرًا للكرة».

يذكر أن حسام حسن أعلن صباح اليوم السبت، استقالته من تدريب المصري البورسعيدي، لعدة أسباب أبرزها عدم لعب المصري مبارياته على ستاد بورسعيد.