صحيفة إيطالية تعلن خبرًا سارًا لـ«صلاح»

29 أكتوبر 2018 - 07:43 م

تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا هذا الموسم، حسبما كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية.

وظهر فى التشكيلة المثالية أيضًا، لويس سواريز الذى سجل "هاتريك" في فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5 – 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإسباني "الليجا".

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويعد هذا الهدف الخامس للنجم المصرى محمد صلاح فى النسخة الحالية بمسابقة الدورى الإنجليزى، كما تعد هذه المباراة الثالثة على التوالى التى يتمكن فيها اللاعب المصرى من التسجيل، بعدما سجل 3 أهداف فى آخر مباراتين بواقع هدف فى الجولة الماضية أمام هدرسفيلد تاون، و"هدفين" فى شباك النجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.