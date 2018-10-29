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القبض على 6 أشخاص بحوزتهم تمثال اثري

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تمثال

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته أثناء جلوسهم على أحد المقاهي في قليوب، وتبين أن 4 منهم حضروا من محافظة قنا لبيعه لأحد الأشخاص

وردت معلومات سرية للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب تفيد بجلوس 6 أشخاص على أحد المقاهي وبحوزتهم تمثال أثري لبيعه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين بينهم 4 أشخاص من محافظة قنا وأنهم حضروا بالتمثال لبيعه في القاهرة وأثناء جلوسهم على أحد المقاهي في قليوب سمعهم أحد المصادر السرية أثناء تحدث أحدهم في تليفونه المحمول يتفق على عقد الصفقة.

 وألقى القبض على المتهمين وهم "أ. م. ج" و "م. أ. خ"، و"ح. هـ. س"، و"م. م. أ" والأربعة من محافظة قنا، و"س. أ. ع" من ميت غمر دقهلية، و"أ. أ. ع" من القناطر الخيرية

وتبين أنهم يستقلون سيارتين ملاكي أرقام 4518 ملاكي قنا و53904 ملاكي غربية وبتفتيشهما عثر على تمثال طوله 60 سم أسود اللون يشتبه في أثريته، وجرى التحفظ على المتهمين والتمثال والسيارتين.


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