مقترح بتولي مصر تطوير أرضيات ملاعب كرة القدم الأفريقية

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كرة القدم

بخيت

الملاعب الأفريقية

اقترح النائب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، قيام مصر بتطوير أرضيات ملاعب كرة القدم الأفريقية، لاسيما أنها ستعمل على إنشاء قاعدة جماهيرية أفريقية كبيرة تدعم مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لن يكلف الدولة الكثير من النفقات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، اليوم الاثنين، للتشاور بشأن مهام الوكالة، في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية والإسلامية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/ جنوب) والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.

وقال بخيت، إن هذا الاقتراح «يأتي لاسيما وأن جزء كبير من عملنا تجاه أفريقيا يحتاج إلى الابتكار والتجديد، والرياضة يمكن أن تكون مجالًا لتعزيز تواجدنا بالقارة الأفريقي»، مقترحًا إرسال مدربين لتقديم دورات تدريبية في كافة الألعاب الرياضية.


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