» العثور على جثة لاعب مقطوعة الرأس

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البرازيل

المصريون

ساوباولو

أعلن مسئولو نادي ساو باولو، مساء اليوم الإثنين، مقتل لاعبه دانيال كوريا، بعد العثور على جثته بدون رأس، في إحدى الغابات البرازيلية.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يعرب ساو باولو عن أسفه الشديد لوفاة لاعب الوسط دانيال كوريا، ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب».

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن بعض التقارير البرازيلية، إن اللاعب صاحب الـ24 عاما، وُجد مقتولا في إحدى الغابات، إذ ظهر عليه آثار التعذيب الشديد قبل مقتله.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أعلنت العثور على اللاعب مقطوع الرأس، بالإضافة إلى تمزيق بعض أعضائه، إذ تعرض قبل وفاته إلى جرحين عميقين، واكتشفت الجثة من بعض سكان المدينة، أثناء مرورهم في هذا الطريق الجانبي.

وبدأ دانيال كوريا مسيرته مع فريق بوتفاجو، قبل الانتقال إلى ساو باولو في 2015، لكنه أمضى الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع كوريتيبا ثم بونتي بريتا وأخيرا ساو بينتو الذي يلعب له حاليًا.

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