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خافيير أجيري

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تعليق صادم من المدير الفني الجديد للمنتخب على "صلاح"

الرياضة

خافيير أجيري
خافيير أجيري

المصريون ـ متابعات

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قال خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم، إنه سيبدأ عصرًا جديدًا مع المنتخب، مشددًا على أنه «سيبدأ من الصفر».
وأضاف، في مقابلة مع قناة «أون سبورت»، منتصف ليل الأحد، أن المنتخب يضم أسماء كبيرة، ولكنه سيحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على اللاعبين المحليين وكذلك المحترفين.
وعن الاعتماد على محمد صلاح، أوضح أن فريق كرة القدم «هو وحدة واحدة، ولا يمكن الاعتماد كليًا على لاعب واحد، إنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ولكن حتى رونالدو لا يمكن الاعتماد عليه كليًا».
وتابع: «كرة القدم لعبة جماعية، يتألف فريقها من 11 لاعبًا، لكل لاعب دور ومهام داخل وخارج الملعب، لا بد أن نجد حلولًا عندما يضع الفريق الخصم لاعبين في مواجهة صلاح، من الصعب جدًا أن تعتمد على لاعب واحد».
وأردف: «في مباراة الأوروجواي لم يكن صلاح موجودًا، ماذا حدث؟ هل فقدنا البصر؟ هل يعني ذلك ألا نلعب إلا بمشاركة صلاح؟ لا بد أن نخلق مساحات لكل اللاعبين وليس محمد صلاح فقط».


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