"شعبة المخابز": العيش متوافر خلال أيام العيد

19 أغسطس 2018 - 11:40 م

أكد عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه ناقش مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، خطة المطاحن في عيد الأضحى، وأن الخطة تعتمد على توفير رصيد استراتيجي لمدة يومين من الخبز في المخابز.



وأضاف في مداخلة برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، يوم الأحد، أن الإقبال على العيش الطري في العيد يكون قليلًا، نظرًا للإقبال على العيش المحمص، وهناك مجموعات عمل تشكلت لمنح بعض المخابز إجازة، والمهم أن يكون العيش متوفرًا في العيد.

