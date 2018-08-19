العاهل الأردني: موقف بلادنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

19 أغسطس 2018 - 11:30 م

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل الدولتين.



وقال الملك عبدالله، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في المملكة، وفق بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، «نحن الأردنيين، عندما نكون مقتنعين بشيء، لا نغير مواقفنا أبدا».



وأضاف «بالنسبة لحماية القدس ومستقبل فلسطين، أسمع إشاعات ولا أعرف من أين يأتون بها، لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب، وبالنسبة لنا مستقبل الأردن أهم شيء، وأيضا كيف نساعد أخواننا في الضفة والقدس».

