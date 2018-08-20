"الزراعة" تكشف سر تواجد "النمل الأبيض" بالصعيد

20 أغسطس 2018 - 12:15 ص

أكد ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن «النمل الأبيض في الأقصر وأسوان يوجد في المناطق الصحراوية بها، وفي في المنازل المبنية من الطوب اللبن، لأن الطوب والجريد يكونان غذاء للنمل الأبيض، ويحفرون أنفاق في المنازل، مما يؤدي إلى إسقاطه، بعد فترة».



وأوضح السباعي، في مداخلة برنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «الوزارة لديها خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، ويتم توجيه فرق للقيام بواجبها، والأماكن التي ظهر فيها النمل الأبيض تعتبر تربة خصبة لانتشار الحشرة بصورة واضحة».

