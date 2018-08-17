النمل الأبيض يغزو المحافظات ورئيس الوزراء يتدخل

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النمل الأبيض
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رئيس الوزراء

النمل الأبيض

غزو المحافظات

انتشرت مستعمرات النمل الأبيض الذي يتغذى على الأخشاب، في مدن ومحافظات مصر وخاصة في الإسكندرية والأقصر وأسوان، وهو الأمر الذي يهدد منازل المواطنين.

وكافح المواطنون النمل لأكثر من مرة برش المبيدات الحشرية لكن دون جدوى، مطالبين وزارة الزراعة بضرورة التدخل للقضاء على هذه الحشرات.

من جانبه، قال رئيس قسم علم الحشرات التطبيقي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الدكتور حسين عبد الله رزق إن النمل الأبيض هو نوع حشرات مختلف عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني بشكل عام وكذلك الأثاث الخشبي.

وأوضح "رزق" أن السكان لا يرون النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد أن يكون غزو هذه الحشرات قد ترسخ في المكان، لكن يمكن رؤيتها كذلك بالخارج محيطة ببقايا الأشجار الميتة أو ألواح الخشب المتعفنة أو أي نوع من الحطام والمخلفات، بحسب RT" ".

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يتابع مشكلة انتشار حشرة النمل الأبيض بمنازل قرى نصر النوبة بأسوان وقرى القرنة بالأقصر.

ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية في منع الأضرار لاسيما في الظواهر التي تتكرر بصورة منتظمة.


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