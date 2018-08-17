» مفاجأة سارة من مدرب البرازيل لـ«صلاح»

أمير سعد
أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تصويته للنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا «The Best ».
وكشف تيتي، خلال المؤتمر اليوم الجمعة، أنه منح صوته لثلاثة لاعبين لوكا مودريتش لاعب ريـال مدريد ومحمد صلاح لاعب ليفربول وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.
وأوضح تيتي أنه فضل محمد صلاح على البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.
وتأتي قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:
كريستيانو رونالدو - كيفن دي بروين - أنطوان جريزمان - إيدن آزار - هاري كين - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - لوكا مودريتش - محمد صلاح - رافاييل فاران.
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