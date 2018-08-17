سائق يخنق زوجته حتي الموت لرفضها معاشرته

17 أغسطس 2018 - 07:36 م

قررت نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس سائق «توك توك»، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته لرفضها معاشرته.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، بالعثور على جثة «م م»، 22 سنة، متوفاه بغرفة نومها بقرية كفر بدواي القديم دائرة المركز والاشتباه جنائيًا في وفاتها .

علي الفور انتقل الرائد أحمد توفيق، إلى مكان البلاغ وبالمعاينة تبين وجود الجثة مسجاة على السرير بغرفة النوم خاصتها وبانتداب مفتش الصحة أكد وجود شبهة جنائية في الوفاة نتيجة الخنق.

دلت تحريات المباحث وجود خلافات دائمة بين المجني عليها وزوجها «ع ش ع»، 31 سنة سائق «توك توك»، وأنها تركت المنزل منذ فترة وعادت منذ 12يومًا فقط واستمرت الخلافات بينهما، وبتضيق الخناق على الزوج اعترف بأنه حال مطالبته لزوجته بالحصول على حقوقه الزوجية ومعاشرتها رفضت فقام بكتم أنفاسها بالمخدة فتوفيت ولم يكن يقصد قتلها.

تم القبض على الزوج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبسه 4 أيام ووجهت له تهمة القتل العمد.