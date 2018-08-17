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بسبب حمله السلاح

حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف

الرياضة

ميسي
ميسي

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ميسي

الارجنتين

المصريون

حكم المدعى العام الأرجنتيني لوكاس ألتاري، على ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، بسبب حمله السلاح بطريقة غير قانونية.

وأفاد المدعى العام الأرجنتينى لوكاس ألتارى فى مؤتمر صحفى، "لم نستطع تحديد ما إذا كان حمل السلاح لغايات غير مشروعة، تم الحكم عليه بعقوبة السجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، وتعهد بعدم القيام بأى مخالفة خلال أربعة أعوام".

وتم توقيف ماتياس فى 30 نوفمبر 2017 بعد إنقاذه من مركب كان يواجه الغرق فى النهر، وكان بحوزته مسدس لم يستطع تبيان أسباب حمله.

وانعقدت الجلسة الخميس فى محكمة "روزاريو"، مسقط رأس ميسي، على بعد نحو 300 كلم إلى الشمال من "بوينوس أيرس".

وبات يتعين على شقيق ليونيل أن يبلغ القضاء فى حال تغيير مكان سكنه، والامتناع عن تعاطى المخدرات والإفراط فى شرب المشروبات الكحولية، كما سيخضع لرقابة قضائية منتظمة.

وفى سبتمبر 2015، تمت مصادرة مسدس آخر من ماتياس ميسى بعد توقيفه وهو يقود سيارته، وتم الحكم عليه حينذاك بالقيام بأعمال ذات نفع عام.

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