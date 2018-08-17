  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:06 م
بحث متقدم
الاهلى والترجي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي

النمل الأبيض

النمل الأبيض يغزو المحافظات ورئيس الوزراء يتدخل

الدولار

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

معبر رفح

باستثناء الأحد.. إغلاق معبر رفح طوال أسبوع العيد

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

صلاح وماني

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

عمار علي حسن

إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة المصرية بتقنين الأديرة

بابا الفاتيكان

«الفاتيكان»: الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية «عار وألم»

مصلحة الضرائب

مصير أموال الضرائب العقارية

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

الرياضة

صلاح وماني
صلاح وماني

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

#

«كلوب»: «صلاح» خارج حساباتى لهذا السبب

#

أول تعليق من "كلوب" على تجديد عقد "صلاح"

#

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

مانى

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وجود تحدي بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على تسجيل الأهداف مع الفريق خلال المباريات.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد سجل تلك الأهداف محمد صلاح وساديو ماني هدفين وستوريدج، وذلك في الجولة الأولى من البريميرليج.

وسُئل "كلوب" من خلال وسائل الإعلام عن حقيقة المنافسة بين ماني وصلاح على تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباريات الريدز.

وقال كلوب: "لا أعتقد أنهم يلعبون من أجل المنافسة على تسجيل المزيد من الأهداف بل هم يستمتعوا باللعب أنه أمر جيد جدًا".

وتابع: "ليست هناك منافسة بينهم إنهم من المهاجمين الذين يحبون اللعب، هم لا يفكرون في عدد الأهداف بل يلعبون من أجل الفوز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة سارة من مدرب البرازيل لـ«صلاح»
» «بي يحيى» يعلن تشكيل الترجي لموقعة الأهلي
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الترجي
» جنايات الجيزة تقرر إخلاء سبيل 9 من أعضاء "وايت نايتس"
» أولمبياكوس يقترب من ضم «كوكا»
» الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن
» تركيا: سنرد بالمثل حال تكرر العقوبات الأمريكية
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
» حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف
» مصرع وإصابة 8 أشخاص بسبب مبارة كرة في المنيا
» حريق بلتهم 10 محلات تجارية بأسيوط

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر