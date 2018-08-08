زراعة 2000 شجرة بمدارس البحر الأحمر

08 أغسطس 2018 - 01:30 ص

تقوم مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبدالله بزراعة 2000شجرة مثمرة بمدارس المحافظة تحقيقا لمبادرة " عايزينها تبقى خضرا " والتى تقوم بتنفيذها المديرية بمختلف مدارس مدن المحافظة .





وقالت نورا فاضل مدير المديرية انه يتم الاهتمام بزراعة النباتات والاشجار الخضراء بالمدارس للحفاظ على انتاج الاكسجين وايضا اضافة مظهر جمالى مبهج للتلاميذ ، كما اضافت ان زراعة ال2000شجرة مثمرة تأتى طبقا للبروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم و نقابة المهن الزراعية .





كما يتم زراعة 100 شجره أخرى بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة لزراعتها بالحديقة التابعة للمدينة كما تم زراعة الأشجار المثمره حول مقابر الإخوة المسيحيين بمدينة الغردقة .





واضاف عبدالله فى أحد المؤتمرات الزراعية بالمحافظة انه يسعى لجعل محافظة البحر الاحمر المحافظة الخضراء وبالفعل تم زراعة الاشجار والزهور والنباتات الخضراء بعدد كبير من ميادين و شوارع المحافظة ، كما أشار انه سيستمر العمل لتحقيق هذا الهدف والذى يعمل على جذب فئات متميزة من السائحين محبى الطبيعة والمساحات الخضراء ، كما سيوفر للاهالى مصدر للهواء النقى الغير ملوث نتيجة للتعادل الكربونى الذي سينتج من هذه المناطق الخضراء .



