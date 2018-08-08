"واشنطن" تفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

08 أغسطس 2018 - 01:28 ص

أعلن الممثل التجاري الأمريكي، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستفرض ابتداءً من 23 أغسطس الجاري، رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين".



وكانت واشنطن تفرض بالفعل هذه الرسوم منذ 6 يوليو على 34 مليار دولار من الواردات الصينية. ومن الآن فصاعدًا ستستهدف هذه الرسوم أيضًا منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.



وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، أنّ الأمر سيشمل نحو 279 منتجًا صينيًا، وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين وبينها النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية". وأشار البيان، إلى أن هناك لائحة في هذا الصدد ستُنشر في الجريدة الرسمية سريعًا.



ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات، وخفض العجز التجاري الأمريكي حيالها بمقدار مائتي مليار دولار، وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأمريكية.

