هبوط اضطراري لطائرة ركاب أمريكية بنيويورك

08 أغسطس 2018 - 01:26 ص

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد ايرلاينز" الأمريكية، مساء الثلاثاء، اضطراريًا في مطار "جون كنيدي" بمدينة نيويورك؛ بسبب انبعاث دخان من قمرة القيادة.



والطائرة من طراز طائرة ركاب "إمبراير إي آر جيه 145"، وكانت تقوم برحلة من العاصمة واشنطن إلى ولاية رود آيلاند(شمال شرق)، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.



وأوضح المصدر أنه بسبب انبعاث دخان من قمرة قيادة الطائرة، طلب قائدها الهبوط اضطراريًا في مطار "جون كنيدي"، بنيويورك، وبعد الهبوط تم إجلاء 50 راكبًا كانوا على متنها.



ولفتت أن 3 ركاب أُصيبوا بشكل طفيف أثناء عملية الإجلاء.

