  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:01 ص
بحث متقدم
"التموين" تسعى إلى شراء 50 ألف طن من السكر

تطورات جديدة بشأن رسوم صادرات السكر

السيسي ومحمد بن زايد

"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة "بن زايد" لمصر

رئيس حي الهرم

كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة

الكنيسة الأرثوذكسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار

البرلمان

انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية

د. محمد عمارة

د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة

السفير بسام راضي

الرئاسة: الكرة الآن في ملعب قطر

هيثم الحريري

هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

تفاصيل لقاء "شكري" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»

#

ترامب: وكالة الأمن القومي تنتهك خصوصية الأمريكيين

#

استقالة مساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي

#

هذا ما قاله ترامب عن "شاربي" مستشاره الجديد

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، القضية الفلسطينية وأهمية تجاوز الجمود الحالي الذي يعترى عملية السلام.
جاء ذلك خلال لقائهما بواشنطن التي يزورها شكري ليومين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناولت المباحثات "تقييم التطورات والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية وكيفية تجاوز الجمود الحالي الذي يعترى عملية السلام".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية، وتبذل جهود دولية وإقليمية حالية لاستئناف العملية السياسية.
كما شهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول الأزمتين السورية والليبية، فضلًا عن تبادل التقديرات بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور بين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب شكري خلال اللقاء عن تطلعه للعمل مع خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها.
وقدم وزير الخارجية المصري عرضًا شاملًا لتطورات الأوضاع في بلاده. مشددًا على أهمية دعم الولايات المتحدة لمصر خلال المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
وأكد شكري على أهمية برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بمختلف جوانبه الاقتصادية والعسكرية حيث "يعكس أهمية وخصوصية العلاقات بين البلدين عبر عقود طويلة من الزمن، وضروة توفير عناصر الدعـم والحماية له وتحصينه مــن أية اهتزازات أو اضطرابات".
بدوره، أكد بولتون على أن "الإدارة الأمريكية تريد الحفاظ على الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع مصر التي تلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في دعم الاستقرار والتوازن في منطقة الشرق الأوسط"، وفق البيان.
والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس رفض "إليسا" كشف واقعة مرضها
» اكتشاف مذهل يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب
» الأمم المتحدة تحذّر من هذا الأمر الخطر في غزة
» رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب
» لهذا السبب.. إسرائيل تخشى من تدهور العلاقات مع مصر
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «كوليبالي» و«أزارو»
» وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل
» القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء
» مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها
» قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية