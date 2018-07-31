زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

31 يوليه 2018 - 12:34 م

قال أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي علمتنا الكثير.

وأضاف حافظ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مبادرة وقف العنف علمتني إرضاء الله ينبغي أن يكون غاية أي عمل يراد نجاحه، وألا تخجل من مواجهة أخطائك ولكن أخجل من تبريرها بغير حق.

وأوضح أن المبادرة التي أطلقناها علمتنا أيضًا أن سُلم أولوياتك يكون "الله ثم الأمة ثم الوطن ثم الجماعة"، وأنه من تمام النصح للمسلمين اكشف خطأك لإخوانك المسلمين ليستفيدوا منه ولا يكررونه.

وتابع حافظ: أن ولاءك الذي تثاب عليه هو ما يكون للإسلام.. لا لفكر جماعتك، وللمسلمين.. لا لأفراد جماعتك.

وحذر من أن كراهيتك للأشخاص لا تكون سببًا لرفض الحق منهم، وألا تجعل حبك لأحد سببا في تبرير أخطائه، ولا لوم الناس عائقا أمام الاعتراف بالخطأ.

وأشار إلى أن الفرقة والتمزق لا تأتي من كشف الأخطاء ولكن من تغطيتها، وأن الثبات على الحق ممدوح والثبات على الرأي مذموم، وأن من دعاك إلى خير فأجبه وإن كان كافرًا.

كما أكد أنه لا يوجد كمال في فرد أو جماعة يمنعك من التفتيش عن القصور، كما أن التصويب لا يعني إهدار الفضل، وأن تقديس المقدمين أكبر عائق لتصحيح المسار.

وحذر حافظ أيضًا من الفزع من الرأي الآخر ولا تخرجه من دائرة الحق، فمن يدري من المحق، وأنك ستحاسب يوم القيامة وحدك فلا تبع دينك بدنيا غيرك.