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مادونا تجمع تبرعات لدعم أطفال مالاوى

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مادونا
مادونا

وكالات : حنان حمدتو

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أطلقت المغنية الأمريكية مادونا حملة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لجمع تبرعات قيمتها 60 ألف دولار لدعم نشاطها مع الأطفال في مالاوي واستطاعت بالفعل جمع أكثر من عشرة آلاف دولار في أول 24 ساعة.

وقالت مادونا إن جميع التبرعات ستخصص بشكل مباشر لدار هوم أوف هوب لأيتام الريف التابعة لمؤسستها ريزينج مالاوى.

وبدأت مادونا حملة جمع التبرعات التي تستمر خلال أغسطس بمناسبة عيد ميلادها الستين في 16 أغسطس  ، وقالت "لا يمكن أن أتصور هدية في عيد ميلادي أفضل من ذلك ".

وقال موقع مادونا الإلكتروني إن أكثر من 200 شخص تبرعوا خلال الأيام الأولى من الحملة بنحو 11 ألف دولار من المبلغ المستهدف جمعه وهو 60 ألف دولار.

والجدير بالذكر، ان مادونا قد أنشأت مؤسسة (ريزينج مالاوي) في 2006 لتوفير البرامج الصحية والتعليمية ولا سيما للفتيات. وتبنت في 2017 الطفلتين التوأمتين إستر وستيلا (أربع سنوات) وفتحت مستشفى للأطفال في بلانتاير ثاني أكبر مدن مالاوي.

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