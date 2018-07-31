"الضرائب": "لاعيبة الكرة مبيدفعوش"

31 يوليه 2018 - 11:57 ص

أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن لاعبي الكرة لا يسددون الضرائب الخاصة بهم للدولة، قائلا: "لاعيبة الكورة مبيدفعوش".

وأضاف "سامي"، في تصريحات تليفزيونية، أن أحد اللاعبين كان تم الإعلان عن حصوله على 40 مليون في قيمة العقد، وعندما ذهبوا إلى نسخة العقد المسجلة في اتحاد الكرة بقيمة 10 ملايين، موضحا أن الورق الذي قدم لهم لم يكن صحيحا.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب: "إحنا شغالين دلوقتي على لاعيبة الكرة، وشغالين على وكلاء اللاعبين"، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وسيتم استدعاء بعض اللاعبين، ولابد أن يدفعوا ضريبة قيمتها 20%، داعيا اللاعبين للذهاب إلى مصلحة الضرائب بأنفسهم.