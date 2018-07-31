3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

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متابعات- محمد الخرو

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خادم الحرمين

مدينة نيوم

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين قضاء إجازته في مدينة "نيوم" السعودية، ما يؤكد أن مناطق المملكة فيها من الإمكانيات ما يساعدها على أن تكون بيئة جاذبة للسياحة والإقامة والاسترخاء.

ويشير قرار الملك سلمان إلى أنه عندما يبدأ رأس الدولة بنفسه ويقضي إجازته داخل المملكة فهو يوجه أنظار العالم لهذا المشروع الكبير الذي سيكون مستقبلاً الوجهة الأكثر ملائمة للعيش في العالم.

كما تشكل إجازة خادم الحرمين في "نيوم" رسالة مفادها أن القيادة السعودية بدأت بنفسها في قضاء الإجازة الخاصة داخل الأراضي السعودية، وهذه الخطوة تكفي عن العديد من الخطابات والمقالات والأفلام الوثائقية لتعزيز صورة المملكة في الخارج.

على مدى نحو10 أشهر استطاعت الهيئة الخاصة لمشروع نيوم برئاسة ولي العهد من تحويل الحلم إلى واقع حيث بدأت الحياة فعلياً في المنطقة، وهو ما نتج عنه اختيار خادم الحرمين الشريفين المنطقة لقضاء إجازته فيها.

نيوم جزء من رؤية 2030 والتي تهدف الى تحويل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، واختيار خادم الحرمين الشريفين لهذا المكان لقضاء إجازته فيها أكبر محفز للوصول لهذا الهدف، في الوقت الذي يعطي فيه تفضيل خادم الحرمين الشريفين لـ"نيوم" على كل مدن العالم موثوقية كبرى بأن المشروع الأضخم في العالم يسير كما مخطط له، إلى جانب أن قضاءه لإجازته في نيوم سيحول أنظار العالم على هذه المنطقة الجديدة كليًا وسيعزز من تواجدها على الساحة الدولية.

يذكر أن ولي العهد سبق أن قال إن السعوديون هم العنصر الأهم لنجاح مشروع "نيوم"، واليوم تؤكد القيادة السعودية هذا المبدأ الراسخ لها باختيارها نيوم تحديداً باعتبارها تمثل المستقبل المشرق للسعوديين جميعاً.

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