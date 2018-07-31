شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

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دخل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في نقاش مع اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكية نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا بسبب توجيه الأخير اتهام لـ"صلاح" بأنه هو واللاعب محمد النني نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أرسنال الانجليزي السبب وراء نسيانه للغة العربية.

وبدأت المحادثة عندما كتب "أبوتريكة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"‏عماد متعب ...أسطورة أهلوية تربعت في قلوب الأهلاوية وسيطرت علي عقولهم وأنقذتنا في الأوقات الصعبة .تكفيك محبة واحترام الجميع وهي فوق كل تكريم .صديقي التقدير الحقيقي ستجده عندما تقابل الناس وتري في عيونهم الحب والوفاء و الامتنان .كل التوفيق في مشوارك القادم واهلا بك في عالم التحليل.

وعاد ابوتريكة وأضاف:"‏أهلاوية وكله من النيني وصلاح وربنا يسامحهم هينسونا نكتب عربي ".

وذلك بعد كتابة كلمة أهلاوية غلط، ليرد محمد صلاح:"‏ ‎انا قاعد في حالي بقالي فتره أهوه لا بكتب عربي ولا إنجليزي ".

شاهد..




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