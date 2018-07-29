وحسب صحيفة "ماركا"، فإن بطل الدوري الإسباني دفع على مدار تاريخه 543 مليون يورو، لشراء لاعبين من البرازيل.

ومثل ضم مالكوم (21 عاما) صفقة مفاجئة لسوق الانتقالات في أوروبا، حيث تعاقد معه الـ"بلوغرانا" بعدما أعلن روما الإيطالي توصله لاتفاق مع بوردو بشأن اللاعب.

ويعد إيفاريستو دي ماكيدو أول برازيلي يرتدي قميص برشلونة، عندما ضمه النادي عام 1957 قادما من فلامنغو البرازيلي.

وعادة ما يعتمد الفريق الكتالوني على نجم برازيلي كبير أو أكثر، خلال مسيرته الحافلة بالبطولات محليا وقاريا ودوليا، أبرزهم الظاهرة رونالدو وروماريو وريفالدو ورونالدينيو ونيمار.

لكن عددا من "راقصي السامبا" فشلوا في الظهور بالمستوى اللائق خلال مسيرتهم في "كامب نو" خلال السنوات الأخيرة، مثل روتشمباك وجيوفاني وهنريك وكيرسون ودوغلاس.

ويمتلك الفريق في تشكيلته الحالية 3 لاعبين برازيليين، هم كوتينيو وأرثر ومالكوم، كلفوا خزائن النادي 192 مليون يورو.