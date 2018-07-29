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جدل على "فيس بوك" بسبب صورة غريبة لصلاح مع معجبة

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محمد صلاح

ليفربول

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح أثناء قيامه بالتوقيع على تيشيرت يخص إحدى معجباته .

وثار جدل بين محبي "صلاح" بسبب زاوية الصورة التي فتحت بابًا لا يغلق من التكهنات ، لكن الكثير من المتابعين وبخاصة من لديهم خبرة في التصوير حسموا الجدل حول حقيقة الصورة .

وتبين أن صلاح كان يمسك بتيشيرت المعجبة من ناحية الكتف لكي يجعل التيشيرت صالحًا للكتابة عليه ، لكن زاوية الصورة أوحت للبعض بأمرًا آخر ليس له علاقة بطبيعة الصورة .

وقال أحد المتابعين : "على فكرة هو ماسك الكُم .. ومش هينفع كل حاجة نشوفها كدة بظن سيئ".

وقال آخر: "رغم إني مش مع إن صلاح يمسك تيشيرت أي معجبة بالشكل دة لكن الصورة فيها ظلم ليه واللي صورها بالشكل دة قاصد إنه يسيء له ويوحي بمعنى سيء رغم أن صلاح ماسك كُم التيشيرت ومفيش نجم عالمي زيه مهما كان مجنون أو متحرش هيعمل حاجة مجنونة زي دي قدام الكاميرات .. دة بعيدًا عن إن كل المصريين عارفين أخلاق صلاح وعارفين إنه مستحيل يعمل كدة".


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